"Sainte-Marie, c’est un Boeing dernier cri mais sans pilote à bord !"

"Depuis de nombreuses semaines déjà, aussi bien à la mairie de Sainte-Marie qu’au niveau du CCAS de Sainte-Marie, les histoires de mauvaises gestions financières, structurelles et organisationnelles se suivent et se ressemblent dans tous les cas !



Je suis satisfait de voir qu’à Sainte-Marie, certains élus de la majorité et certains employés communaux ont le courage de pointer du doigt les disfonctionnements, à ce jour, de la collectivité communale et du CCAS.



Je demande à toute la Majorité du Conseil Municipal ainsi qu’à son Opposition de réagir vite pour trouver des solutions et proposer une politique concrète et efficace de restrictions budgétaires puis de la soumettre à notre population. Nous sommes la commune la plus endettée de la Réunion !



Prenez exemple sur la commune de Saint-Louis qui a su sortir de l’impasse endettement !



La ville de Sainte-Marie, c’est un Boeing dernier cri à moteurs puissants mais sans carburant et sans pilote à bord !



Nous avons des ressources et des atouts dans notre commune que d’autres n’ont pas et qui font qu’elle reste dynamique : un aéroport international, la plus grande zone commerciale de l’île, de vastes exploitations mais… hélas, de grosses erreurs de gestion à résoudre au plus vite !"





Grégoire CORDEBOEUF

Responsable LaREM Sainte-Marie