Sainte-Marie : Une ATSEM agressée devant les enfants dans une école maternelle

Des faits de violences se sont produits ce jeudi 15 juin dans l'enceinte de l'école maternelle de Bois Rouge dans la commune de Sainte-Marie. Un homme se faisant passer pour un parent d'élève a pénétré pendant les heures de cours dans l'établissement.



Sans aucune raison apparente, il s'est dirigé vers une ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et l'a violemment frappée devant les enfants. Il a ensuite pris la fuite. Il apparaît, selon nos informations, que cette ATSEM était sa cible. Les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie ont été prévenus et sont intervenus rapidement sur les lieux.



La description qui a été faite du suspect a permis aux militaires de se mettre à sa recherche et de l'interpeller peu de temps après les faits. L'homme a été placé en garde à vue afin d'être auditionné sur les raisons qui l'ont conduit à agresser la victime.