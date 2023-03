A la Une . Sainte-Marie : Un scootériste meurt en percutant une remorque qui n'était pas éclairée

Dans la soirée du 4 novembre 2021, Ludovic, 31 ans, percutait un véhicule qui tractait une remorque sur laquelle se trouvait un bateau. Le scootériste n'avait certainement pas vu l'attelage qui se trouvait devant lui au niveau du centre commercial de Duparc sur la RN2 et l'avait mortellement percuté. Et pour cause... Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 11:29

Ludovic avait 31 ans. Le même âge que Mathieu F., celui qui conduisait le véhicule et la remorque percutés par le scootériste qui a trouvé la mort ce jeudi 4 novembre 2021 en début de soirée. Le trentenaire venait d'acquérir un bateau acheté sur "Le bon coin" pour se rendre à la pêche. Il le ramenait de Saint-Benoit et roulait vers le Port en empruntant la RN2 de Sainte-Marie. "C'est le vendeur qui a placé l'embarcation sur la remorque", a expliqué le prévenu, jugé pour homicide involontaire ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Mathieu F. est poursuivi pour des circonstances aggravantes puisque sa remorque ne disposait pas du système d'éclairage réglementaire. Le bateau étant plus large que le véhicule utilitaire qu'il conduisait, les feux arrière n'étaient pas visibles pour ceux qui se trouvaient derrière lui. C'est ainsi que le scootériste avait sans doute été surpris dans la descente de Duparc, elle non plus, très peu éclairée. Le choc entre la moto - un 50cm3 trafiqué qui n'avait pas le droit de circuler sur la quatre voies - et l'attelage, avait été mortel.

Mathieu F. n'était pas titulaire de la formation adéquate pour conduire cette remorque dont le système de freinage était inexistant. Il avait d'ailleurs détecté un bruit bizarre depuis quelques kilomètres. Raison pour laquelle il roulait très lentement : environ 40km/h. Peu avant l'accident, l'agent de sécurité avait décidé de s'arrêter à la sortie suivante, celle qui mène à l'aéroport de Gillot.



Présente lors du procès, la compagne de Ludovic, et mère de son jeune enfant, n'a pas souhaité demander de dommages et intérêts au conducteur imprudent qui n'était pas assuré.



Mathieu F. a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 1000 euros d'amende. Conformément à sa demande, cette condamnation ne figurera pas sur son casier judiciaire afin qu'il ne perde pas son emploi. Son permis de conduire est annulé pour une durée d'1 mois à l'issue de laquelle il est autorisé à le repasser.