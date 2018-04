Sainte-Marie: Un centre d'hébergement ouvert

Dans le cadre du passage de la dépression tropicale FAKIR au plus près de nos côtes,

la Ville de Sainte-Marie informe de la mise en place de son Dispositif de Sécurité Communal (DISSECOM) depuis 9h00 ce matin.



Les opérations de secours et d’assistance seront pilotées depuis le Centre Technique

communal et une permanence est assurée 24h/24h au 0262 53 41 15 ou 0262 53 19 30,

pour informer et orienter les administrés.



Un centre d’hébergement, situé au Gymnase de Duparc, est d’ores et déjà en mesure

de fonctionner.



Par ailleurs, en raison de ces mauvaises conditions climatiques, le Maire a décidé de

fermer les services administratifs communaux (Hôtel de Ville, Mairies annexes, etc...),

notamment par rapport aux conditions très difficiles sur le réseau routier. Seuls les

services techniques seront mobilisés.



La Ville demande bien évidemment aux administrés de suivre les consignes de sécurité

en vigueur et de faire preuve de la plus grande prudence.



Nous vous remercions de bien vouloir communiquer ces informations dans les

différentes éditions de vos journaux d’information.