A la Une . Sainte-Marie: Un an de prison ferme pour l’incorrigible cambrioleur

Un Saint-Andréen avec déjà 17 mentions à son casier pour des faits de cambriolage, a écopé d’un an de prison ferme pour s’être introduit dans l’appartement d’une habitante de Sainte-Marie pour lui dérober son sac à main. Par Charlotte Molina - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 08:07 | Lu 276 fois

Alors même qu’il a passé une bonne partie de sa vie en prison, ce quarantenaire originaire de Saint-André ne semble pas pouvoir s’empêcher de cambrioler les autres.



Le 21 juillet dernier, il aperçoit une baie vitrée ouverte dans une résidence de Sainte-Marie, et n’hésite pas à s’introduire dans l’appartement où il s’empare du sac à main de l’habitante, comme le relate la presse écrite.



Pour une dizaine d’euros dérobés, le quarantenaire au casier déjà rempli de 17 mentions pour des faits de cambriolage écope d’un an de prison ferme.



Expliquant au tribunal être dans l’impossibilité de trouver du travail, il s’adonnerait au vol pour pouvoir se nourrir. Une explication qui n’a pas suffi à convaincre les juges.



