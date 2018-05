A la Une . Sainte-Marie: Ridaï-Mdallah Mari mis en examen pour assassinat

17H15 : Plus de trois heures après le début de son défèrement, Ridaï-Mdallah Mari vient d'être mis en examen pour assassinat. Ce dernier a mentionné, durant son audition, et en étant beaucoup plus lucide aujourd’hui, que c'est par amour qu’il a agi ainsi. Pour lui c'était une relation amoureuse qu'il entretenait avec Vanina. Une relation qui durait depuis le début de l'année. C’est Dieu qui lui aurait demandé de porter les coups de couteau. Au vu de son état de santé mentale, Ridaï-Mdallah Mari sera placé en isolement.



Ridaï-Mdallah Mari vient d'être transféré au palais de justice de Saint-Denis peu avant 14H, et après moins de 24 heures de garde à vue. Le Sainte-Marien est déféré dans le cadre du meurtre survenu hier à la Convenance. Un important dispositif de gendarmerie a été déployé pour son arrivée au tribunal de grande instance de Saint-Denis. L'homme de 30 ans devrait logiquement être mis en détention provisoire après sa très probable mise en examen pour le meurtre de



