La grande Une Sainte-Marie : Rémy Lagourgue et les élus virés sont prêts à montrer leur force hors de la majorité

Finies les réunions secrètes. Rémy Lagourgue et les élus qui se retrouvaient ces derniers temps hors des réunions habituelles de la vie de la majorité municipale ont répliqué à visage découvert ce vendredi à Duparc. Demain, le maire va exclure ces élus soupçonnés de jouer contre leur propre camp. Un épisode qui n’est qu’une nouvelle étape dans le conflit qui oppose le clan Nirlo et le clan Lagourgue depuis presque un an. Par SI-GD - Publié le Vendredi 17 Septembre 2021 à 14:12

Rémy Lagourgue affûte ses armes à J-1 d’un conseil municipal qui promet. "Aujourd'hui la machine municipale est exsangue", n'a-t-il cessé de démontrer ce vendredi au cours d’un point presse. Une mise en bouche avant le buffet froid de samedi qu’il partagera avec ses anciens camarades de la majorité.



Froides, comme les relations entre les Lagourgue et le fidèle de toujours, Richard Nirlo devenu maire par intérim puis maire élu.



"On a aujourd'hui une municipalité dont les chantiers sont à l'arrêt. On le voit avec l’école de Bois rouge, le CCAS qui ne peut plus répondre à l’aide sociale. Et le maire actuel dit que l'ancien maire doit prendre ses responsabilités… Je déplore le manque d'intégrité, d'honnêteté dans les mots. Le Saint-Graal en politique c'est le suffrage universel, M. Nirlo a été mis en minorité lors des Départementales", aime-t-il chatouiller Richard Nirlo sur la défaite du binôme qu'il avait soutenu au mois de juin. "Si aujourd'hui des élus nagent en eaux troubles, ce n'est certainement pas de notre côté", contre-attaque le conseiller départemental qui en appelle à "arrêter ces querelles intestines".



"Il y a eu une main tendue de ma part"



Le fils de l’ancien maire Jean-Louis Lagourgue invite aussi son successeur à prendre de la hauteur. "S'il y avait eu un putsch, quand j'avais quitté la majorité, si j’en avais vraiment l'intention, je pense que j'aurais été plus incisif. Lors de l’avant dernier conseil municipal, j’ai indiqué au maire que nous ne sommes pas ennemis, mais que nous travaillons dans l’intérêt de la population qui a besoin de voir avancer les dossiers comme celui de l'habitat. Il y a eu une main tendue de ma part. Mais force est de constater une attitude clivante : "avec ou contre nous". Jean Louis Lagourgue a toujours pris ses responsabilités. Que Richard Nirlo prennent les siennes !", renvoie Rémy Lagourgue.



Ce point d’avant conseil a aussi été l’occasion de dévoiler le lancement de son propre groupe politique. Pour mieux se démarquer de ses ex-collègues de la majorité sainte-marienne, il jette les bases de « Forces et territoires », un nouveau venu dans le paysage politique nordiste.



"On travaillera toujours avec ou sans délégation"



Autour de lui, les adjoints qui seront remerciés ce 18 septembre. "Oui j'aime l'homme Richard Nirlo mais on doit détacher la personne et le politique. Moi aujourd'hui je ne comprends pas, j'ai toujours fait pour le maire. Je n'ai rien contre lui mais je suis aujourd'hui déçu. Mais comme j'aime la politique, que c'est pour aider les gens, je le ferai avec ou sans délégation. Moi je travaille, on n'a pas besoin d'indemnités d'élus. Il faut bien comprendre cela", affirme Christophe Chan-Liat.



"Ce qui est encore pus déplorable, c'est que ce midi M.le maire a déclaré sur une chaîne que les retraits de délégation n'étaient pas liés aux élections départementales alors que nos arrêtés disent le contraire. On aimerait avoir les vraies raisons. On est de jeunes élus, on apprend, on est disponible. Il nous a donné le choix de choisir le binôme que l'on souhaitait soutenir. Aujourd'hui on subit un vrai déni de démocratie", complète Eloise Nauche.



"Il a même dit qu'il soutiendrait le candidat arrivé en tête lors de ces élections Départementales alors qu'il ne l'a pas fait. On n'a pas besoin de cette propagande autour de nous, on travaillera toujours avec ou sans délégation. L'opposition sait travailler sans délégation, pourquoi pas nous ?", va dans le même sens du dévouement son collègue Stéphane Péroumal.



"A la Cinor nous allons créer un groupe de trois élus autour de "Forces et Territoires" et exister dans l'intercommunalité...dans la perspective de 2026. Moi je n'attends qu'une chose : satisfaire le programme verbalisé pendant toute cette campagne, j'ai beaucoup à faire au Département. La mairie de Sainte-Marie, ce n'est pas une chose à laquelle je pense tous les matins en me rasant. J'espère que tout rentrera dans l'ordre d'ici 2026", ajoute le principal opposant à Richard Nirlo, débordé sur sa propre droite.



La suite de ce feuilleton à la Dallas se jouera ce samedi matin en conseil municipal.





Samuel Irlepenne sur place





Richard Nirlo refuse de couvrir Jean-Louis Lagourgue, retour sur le début de la brouille :



Certains fins connaisseurs de la politique sainte-marienne font remonter le début de la brouille à septembre 2020 lorsque, sur le plateau d'Antenne Réunion, Jean-Louis Lagourgue avait "chargé" son successeur.



Hasard ? Peu de temps avant, le 9 juillet 2020, Richard Nirlo avait été entendu à la caserne Vérines par les gendarmes sur des soupçons de détournement de fonds publics, deux jours après Rémy Lagourgue. Et il se dit que le maire actuel aurait refusé de porter le chapeau pour Jean-Louis Lagourgue, rappelant qu'à l'époque où ce dernier était maire, il décidait de tout sans demander conseil à quiconque et que tout ce qu'il avait fait ou signé en tant que premier adjoint l'avait été sur ordre de l'ancien maire.



Cette prise de position avait été vécue comme une trahison par le clan Lagourgue et ce qui était jusque-là cantonné aux bruits de couloirs éclatait au grand jour avec, comme point d'orgue, le départ de Rémy Lagourgue de la majorité municipale le 29 janvier 2021.



Des élus se réunissent en secret pour renverser Nirlo



Arrivent sur ces entrefaites les élections cantonales des 21 et 28 juin derniers. Plusieurs élus de la majorité municipale soutiennent ouvertement Rémy Lagourgue. Rien à redire jusque-là puisque Richard Nirlo leur avait laissé libre choix. Ce qui n'était pas prévu dans le contrat, c'est que ces élus critiquent ouvertement et de façon parfois virulente le maire.



A la même époque remontent également aux oreilles de Richard Nirlo et de son équipe des rumeurs de plus en plus insistantes de tentative de renversement de l'actuelle majorité orchestrée par Jean-Louis et Rémy Lagourgue, avec à la manoeuvre quelqu'un de peu connu mais de très actif en coulisse, Emmanuel Virin, l'attaché parlementaire de Jean-Louis Lagourgue à mi-temps et attaché du groupe d'opposition à la Région pour l'autre mi-temps.



Les équipes de Richard Nirlo commencent à enquêter et ils découvrent qu'effectivement, un petit groupe de putschistes se réunit régulièrement à Duparc chez un dénommé F.C. et chez Yves Ferrières au domaine Troussaille, à la Réserve. Les membres du complot ne le savent pas mais ils sont photographiés et filmés sous toutes les coutures, ce qui fera bien rire l'entourage de Richard Nirlo lorsque convoqués pour s'expliquer, certains jureront la main sur le coeur n'avoir pas vu Jean-Louis Lagourgue depuis des mois...



6 têtes vont tomber



Ces trahisons posent aujourd'hui bien évidemment de gros problèmes de fonctionnement au sein de la mairie, ce qui incite Richard Nirlo à mener une blitzkrieg, une attaque éclair.



Fort du soutien du reste de sa majorité, ce qui lui assure encore une confortable majorité, il a décidé de prendre ses adversaires par surprise et a décidé de convoquer un conseil municipal d'ici une quinzaine de jours. Les convocations sont prêtes. Au menu, notamment, le retrait de leurs délégations à 6 élus, ceux-là mêmes qui faisaient partie de la conspiration.



Sont visés Jérome Alaguiry (adjoint de quartier), Stéphane Péroumal (6ème adjoint), Mickaëlle Lan Chin (9ème adjointe), Eloïse Nauche (11ème adjointe), Christophe Chane Liat (10ème adjoint) et Reine May Zitambi (adjointe spéciale de Terrain Elisa).



Et pour faire bonne mesure, Richard Nirlo décide de se séparer de son directeur général des services Stéphane Servan et de ses trois directeurs généraux adjoints.



Lire aussi :

