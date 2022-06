A la Une . Sainte-Marie : Les gendarmes relèvent 23 infractions routières en 2 heures

Les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie ont mené une opération anti-délinquance dans les secteur de La Mare et du centre commercial E.Leclerc. Cette opération a été menée dans le cadre de la lutte contre l'alcool ou les stupéfiants au volant. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 21:44

La compagnie de gendarmerie de Saint-Benoit a déployé 20 militaires venus des brigades de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Bras Panon, du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), de la brigade motorisée (BMO) ce jeudi de 15 à 17 heures pour mener des contrôles routiers et cibler particulièrement les conduites sous prise de stupéfiants ou de consommation d'alcool. Ils étaient accompagnés de la police municipale de Sainte-Marie. Les contrôles se sont déroulés au rond point de La Mare ainsi qu'aux abords du centre commercial E.Leclerc.



En l'espace de 2 heures, les militaires ont procédé à de nombreuses verbalisations. Ils ont relevé 2 conduites sous stupéfiants, 7 excès de vitesse de plus de 20 km/h, 3 conduites avec téléphone au volant, 3 non port de gants en moto, 1 défaut de contrôle technique, 3 non port de ceinture de sécurité et 1 conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux de 0,60 g/l d'alcool.



De son côté, la police municipale a verbalisé 2 conduites avec téléphone et 1 conduite sans assurance. Ce ne sont pas moins de 23 infractions qui ont été relevées au total.



