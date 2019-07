Sainte-Marie : Le jeune conducteur a récidivé

Il cumulait un bon nombre d'infractions lorsqu'il a pris le volant le week end dernier. Le jeune conducteur qui a joué avec la vie des autres automobilistes et qui s'en était tiré lui-même qu'avec de légères blessures, devra répondre de ses actes dans quelques mois.



Samedi dernier vers 15H sur la quatre voies de Sainte-Marie dans le secteur Les Jacques, l'automobiliste avait perdu le contrôle de son Audi. Le véhicule se retrouvera les quatre fers en l'air, provoquant d'ailleurs un énorme embouteillage en direction de l'Est.



Outre l'excès de vitesse qui précipitera la perte de contrôle, les analyses sanguines menées sur l'automobiliste ont révélé qu'il n'était pas "clean".



Selon le Quotidien et le JIR, le Sainte-Marien de 24 ans était sous le coup d'une suspension de permis pour conduite sous stupéfiants. Samedi dernier, il roulait aussi sous l'effet conjugué des stupéfiants et de l'alcool.