Accrochez-vous bien, chers lecteurs, car la commune de Sainte-Marie présente un spectacle désopilant, digne des meilleures comédies burlesques ! En scène : Madame Nicole Fahin, élue adjointe aux affaires funéraires, dont le talent pour la tragédie dépasse largement les frontières de la commune.



Chaque jour, les habitants de Sainte-Marie sont témoins d'un véritable festival de gaffes et de maladresses. Au programme : croix arrachées, tombes recouvertes de terre et portraits des défunts renversés. Riez, chers lecteurs, car la situation est si absurde qu'on ne peut que s'en amuser !



Mais attendez, ce n'est pas tout ! Le spectacle inclut également des disputes hautes en couleur avec les fossoyeurs, des places manquantes pour les défunts et des cimetières communaux en état de décrépitude. Un vrai régal pour les amateurs de d’humour noir ! Une triste réalité pour de nombreuses familles !



Madame Fahin, bravo pour votre performance ! Votre talent pour le théâtre est indéniable, mais n'oubliez pas que les citoyens de Sainte-Marie sont aussi spectateurs de cette farce macabre. Ne serait-il pas temps de mettre en place un comité consultatif citoyen d'éthique en matière d'affaires funéraires ? Ou de monter sur scène lors du prochain conseil municipal pour présenter vos excuses les plus sincères ?



Madame Fahin, nous comprenons que vous êtes occupée à barboter dans les eaux troubles de la politique de bas étage, mais de grâce, si vous n'êtes pas capable de diriger cette tragicomédie funéraire, ayez au moins l'élégance de vous retirer et de laisser la place à quelqu'un de plus compétent !