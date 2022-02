A la Une . Sainte-Marie: L'application de coefficients et le manque de communication font bondir les lycéens

​Les lycéens du Verger à Sainte-Marie se rebiffent. C’est avec étonnement qu’ils ont découvert que leurs notes avaient été tirées vers le bas sans plus d’explication. Par LG - Publié le Samedi 26 Février 2022 à 19:02

Matinée de grogne au lycée Le Verger de Sainte-Marie ce samedi. Dès 7H30, soit juste avant d’entrer en cours, les lycéens ont manifesté devant leur établissement.



"Tout a commencé hier. En regardant nos notes, on s’est rendu compte que nos moyennes générales avaient été diminuées", explique Ilhan, élève de Terminale. Comme ses camarades, ses notes ont, comme par magie, été ratiboisées, ce qui a provoqué incompréhension puis colère.



Cette mauvaise surprise s’explique par le fait que la proviseur et les professeurs ont augmenté les coefficients. "On est passé d’un coefficient 1 dans les matières spécifiques à un coefficient 16", explique-t-il. Ce qui fait que tous les élèves qui avaient des notes plus ou moins basses dans leurs spécialités, se sont retrouvés avec une moyenne générale fortement dégradée. A titre d’exemple, "certains lycéens sont passés d’une note de 17 à 13. Et pour ceux qui étaient déjà à 13, ils sont passés à 8…", illustre le lycéen.



"En activant les coefficients en ce moment, lors du second trimestre de l’année scolaire, c’est comme si qu’on était pris au piège, avec aucune chance de nous améliorer et de rattraper nos mauvaises notes en quelque sorte", ajoute Ilhan, délégué du conseil de la vie lycéenne (CLV) et du conseil d’administration de l’établissement. La proviseur n’était en effet pas obligé d'appliquer l'augmentation des coefficients dès maintenant.



Un manque de communication



"Une goutte d’eau qui a fait déborder le vase", image-t-il son propos. Les lycéens reprochent surtout à l’établissement, mais aussi à leurs professeurs, "un manque de communication dans à peu près tous les domaines", embraye Ilhan.



Ce reproche commence par les informations délivrées en vue de passer le bac ou encore sur la certification d’aptitude à l’usage informatique. Mais l’entrevue obtenue avec leur proviseur débouche sur les avancées espérées.



La chef d’établissement s’engage à favoriser la communication avec les élèves. Les professeurs seront également dans la boucle. Certains d’entre eux n’étaient aussi pas au courant de l’application des coefficients, selon les élèves. Cette amélioration dans la communication sera caractérisée par une diffusion beaucoup plus fournie des documents important pour les élèves, tant sur les panneaux d’affichage que sur les supports numériques tels que Pronote ou la messagerie pédagogique. Dans la même veine, tous les prof' vont être sensibilisés à la diffusion des messages aux élèves.



Enfin, la dernière résolution adoptée en concertation avec la chef d’établissement concerne l’organisation d’une consultation de tous les élèves de Terminale sur l’application ou non de ces fameux coefficients. Cette consultation devrait déboucher sur une victoire du « non », soutient fort logiquement Ilhan au vue de la mobilisation de ce matin.





