Sainte-Marie: Elle tue son ami en voiture

Les accidents mortels sont toujours d’effroyables histoires. L’auteur n’a souvent rien d’un délinquant mais se retrouve à vie avec la mort de quelqu’un sur sa conscience. Et du côté de la victime décédée, il y a toute une famille en deuil. C’était à nouveau le cas ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Ils partent acheter du tabac



Une femme de 27 ans était jugée pour avoir causé la mort de son ami en mai 2019 sur la RD51 de Sainte-Marie qui mène à Bagatelle. La soirée n’a rien de particulier : elle se rend avec son ami chez un couple d’amis pour dîner. Leur hôte n’a plus de tabac donc elle propose de l’emmener, accompagnée de son ami, en acheter. Sur le trajet, elle perd le contrôle du véhicule dans un virage. La voiture chute de 20 mètres et termine sur le toit. La conductrice et son ami parviennent à sortir de la voiture et appellent les secours. Le troisième passager, leur hôte de soirée, assis à l’arrière, sans ceinture, décède.



Excès de vitesse ou perte de contrôle ?



À qui la faute ? Légalement, c’est le conducteur qui doit s’assurer du port de la ceinture dans son véhicule. Aussi, la procureure soulève que la chaussée n’était pas mouillée et que la seule explication est une faute de conduite et une inadaptation de la vitesse. La compagne de la victime affirme en effet que la prévenue avait "l’habitude de rouler vite".



Pourtant, la jeune femme, qui détenait le permis depuis 4 ans, assure qu'elle ne circulait qu’à 30 km/h car elle ne connaissait pas le chemin et ses deux passagers le lui indiquaient. De plus, aucun excès de vitesse n’est indiqué par le témoin.



La décision du tribunal sera rendue le 15 décembre.