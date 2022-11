A la Une . Sainte-Marie : Débrayage des agents de la Région au lycée du Verger

Les agents techniques du lycée du Verger de Sainte-Marie ont débrayé une heure ce matin, avant de remettre le couvert pour toute la journée de demain. Ils dénoncent un sous-effectif chronique qui dégrade leurs conditions de travail. Par La rédaction - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 15:53

Ils sont six ce mardi matin à avoir débrayé en signe de protestation devant une charge de travail qui ne cesse d'augmenter, la faute à des agents de moins en moins nombreux. "On nous annonce depuis pas mal de temps que nous allons recevoir des renforts, mais on ne voit rien. Nous avons encore eu une réunion avec la Région, mais c'est que des paroles. Maintenant, on veut du concret", explique Richard Tamaya, délégué FSU au lycée le Verger.



Depuis 2019, de nombreux contrats non pas été renouvelés. Résultat, les agents de la Région chargés de l'accueil et de l'entretien du lycée sont passés de 14 à 9. La situation est devenue intenable depuis que trois autres agents sont en arrêt maladie, forçant ceux qui restent à faire le travail à six.

Une grève ce mercredi pour demander plus de moyens



Après ce débraillage entre 11h et 11h50, les agents de l'établissement prévoient une journée complète de mobilisation. "Le lycée a maintenant 25 ans, et on nous a promis plusieurs fois des travaux qui ne viennent jamais. Les plafonds de la cantine fuient quand il pleut. Cela nous rajoute du travail, car on est tout le temps obligé de bricoler. Donc nous voulons les renforts qu'on nous a promis tout de suite, pour nous soulager", poursuit Richard Tamaya.



"On ne peut fonctionner avec six agents pour 1300 élèves", pointe de son côté Vincent Laï-Go. "Cela fait un certain temps que nous faisons la demande de ces renforts et nous n'avons aucune réponse", poursuit le syndicaliste.



