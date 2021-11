Sainte-Marie : Cumulant les infractions, le chauffard en récidive placé en garde à vue

Samedi 6 novembre de 20h à 23h, la compagnie de Saint-Benoît, appuyée par les militaires de la BMO éponyme, a réalisé un contrôle de mobilité décentralisée en trois points périphériques de l’agglomération de Saint-Benoît.



Cumulant les infractions, il refuse d’obtempérer et finit au poste



A cette occasion, 154 usagers ont été interceptés et contrôlés, entraînant la constatation de 21 infractions graves génératrices d’accidents.

A l’issue de l'opération, les militaires du PSIG de St.-Benoit, en service sur la commune de Sainte-Marie, interceptent un conducteur qui refuse d'obtempérer. Placé en garde à vue, le contrevenant est poursuivi pour un cumul de 7 infractions dont 4 délits, soit 1 refus d'obtempérer, 1 alcoolémie délictuelle, 1 conduite sous stupéfiants, 1 circulation en contre-sens dans un rond-point, 1 conduite malgré la suspension de son permis de conduite, 1 non-respect des distances de sécurité et 1 vitesse excessive. Ouf !



Le chauffard était en état de récidive de conduite sous emprise de stupéfiants : il avait déjà été contrôlé par la BMo de Saint-Benoît en septembre 2021. Son véhicule a été immédiatement placé en fourrière.



Contrôlé sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants, il a vu son deux roues placé en fourrière



Samedi 6 novembre, de 22h à 2h, les brigades motorisées de Saint-Paul et Rivière-Saint-Louis ont effectué une opération coordonnée de contrôle des conduites addictives sur le secteur de la Saline-les-Bains. Le bilan de cette opération se solde par la constatation de 20 infractions, dont 12 alcoolémies, 2 conduites sous stups, 2 défauts d'assurance, 1 conduite malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, 1 circulation de cyclo sans feux.

Trois véhicules ont fait l’objet d’une mise en fourrière immédiate. A noter que lors de ces contrôles, le conducteur d'un cyclomoteur a été dépisté positif à l'alcool puis aux stupéfiants. Il circulait en outre sans assurance et avec des pneumatiques lisses. Son deux roues a été également placé en fourrière.



Le Tampon : Sans permis valide et fortement alcoolisé, il finit en garde à vue



Dimanche en fin de matinée, deux motocyclistes de la Bmo Saint-Paul ont prêté main forte à la COB de Plateau-Caillou suite à un rassemblement festif qui s'est déroulé dans la nuit sur le secteur de l'Eperon et qui était en cours d'évacuation. Deux automobilistes ont été dépistés positif au zamal. Les deux contrevenants ont vu partir leurs véhicules en fourrière.

Dimanche après-midi, 16h30, les militaires de la COB du Tampon, appuyée des motocyclistes de la BMO RSL, interceptent, rue du Général-de-Gaulle, un automobiliste fortement alcoolisé ( 1,27 mg/l), qui conduit malgré une annulation de son permis de conduire et sans assurance. Placé en garde à vue, le contrevenant sera prochainement déféré devant les magistrats. En attendant, son véhicule a été placé en fourrière, en vue de sa destruction.



Bilan du weekend :



Nombre de contrôles réalisés : 20

Nombre d’infractions : 242

Nombre de rétentions de permis : 34

Nombre d’alcoolémies : 26

Nombre de conduites sous stupéfiants : 8

Nombre d’immobilisations : 37 dont 16 en fourrière

Nombre de défauts d’assurance : 5

Nombre de défauts de permis - conduites sous suspension/annulation : 11

Nombre d’excès de vitesse : 152 dont 38 interceptions

Nombre de non ports de ceinture : 11

Nombre d’usages de téléphone/distracteurs : 9

Nombre de non respects de priorité : 5

Nombre de défauts de contrôle technique : 4

Nombre de défauts d’équipement et non port de casque par pilotes deux roues : 4

Nombre de nuisances/pollutions et défauts d’homologation : 7

Nombre de refus d’obtempérer : 1 (intercepté)

Nombre de gardes à vue : 2