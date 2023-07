Avis de marché & Appels d’offres Sainte-Marie CCAS : Avis d'appel public à la concurrence - Marché à procédure adaptée

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Mardi 4 Juillet 2023

Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’acquisition et la livraison d’un véhicule frigorifique neuf pour le CCAS de Sainte-Marie, dans le cadre des livraisons de repas à domicile pour les personnes âgées et en situation de handicap

Consultation n° CCAS-CSM-2023-001

Acquisition et livraison d’un véhicule frigorifique neuf pour le CCAS de Sainte-Marie



1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINTE MARIE

96/98, Rue Roger Payet

Rivière des Pluies

97 438 Sainte-Marie

Tél : 0262 90 20 22 – télécopie : 0262 97 63 29

Courriel :



2 - Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’acquisition et la livraison d’un véhicule frigorifique neuf pour le CCAS de Sainte-Marie, dans le cadre des livraisons de repas à domicile pour les personnes âgées et en situation de handicap.



3 - Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée minimum de 24 mois qui court à compter de sa date de notification jusqu’à la date de fin de garantie du véhicule.



4 - Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l'article L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du code de la commande publique



5 - Nombre et consistance des lots : Lot unique : acquisition et la livraison d’un véhicule frigorifique neuf



6 - Modalités d'attribution : Les variantes ne sont pas autorisées.

Le délai de validité des offres est de six (6) mois à compter de la date limite de remise des offres.



7 - Critères de sélection : Les offres sont jugées sur la base des critères suivants :

a-Prix : 60 %

b-Valeur technique : 40 %



8 - Date limite de réception des offres : 19/07/2023 à 12h00 (Heure Réunion)



9 - Renseignements divers : Les candidats peuvent adresser toutes demandes de renseignements

concernant cette consultation exclusivement sur la plateforme de dématérialisation

www.achatpublic.com dans la rubrique questions/réponses.



10 - Adresse Internet du profil acheteur :

Lien d’accès à la consultation :



Sainte-Marie CCAS