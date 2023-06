Avis de marché & Appels d’offres Sainte-Marie : Avis de marché (Résumé)

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 1 Juin 2023

Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de denrées alimentaires pour la restauration scolaire de la commune de Sainte-Marie

I - POUVOIR ADJUDICATEUR



I.1) Nom et adresses :

Commune de Sainte-Marie de la Réunion,

Point de contact : Direction des Affaires Générales - Service de la commande publique, 3 rue de la République,

RE - 97438 Sainte marie,

Tél : 0262721015,

Courriel :

Fax : 0262721016

Code NUTS : FRY40



I.2) Adresse(s) internet :

Adresse principale :

Adresse du profil d'acheteur :



II– OBJET DU MARCHÉ



II.1) Intitulé du marché : Accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de denrées alimentaires pour la restauration scolaire de la commune de Sainte-Marie



Numéro de la consultation : DAG-SCP-2023-002



II.2) Code CPV principal : 15000000

II.3) Type de marché : Fournitures.

II.4) Description succincte : Le présent marché a pour objet l'acquisition et la livraison de denrées alimentaires pour la commune de Sainte-Marie pour la période 2023-2026.



II.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : 40000000 euros



II.6) Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : oui.

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants : Chaque lot de l'accord-cadre fait l'objet d'une multi-attribution. Le nombre d'attributaires maximum est de trois (3) par lot à la condition que les candidatures soient recevables et que les offres sont régulières, appropriées et acceptables.



II.7) Description des lots Lot Intitulé du lot Montant maximum / an 1 RIZ 60 000,00 € 2 SEMOULE 3 000,00 € 3 PATES ALIMENTAIRES 100 000,00 € 4 PUREE 10 000,00 € 5 POMME DE TERRE CUITE 20 000,00 € 6 HUILES 25 000,00 € 7 CONDIMENTS 25 000,00 € 8 VIN 3 000,00 € 9 SAUCES DIVERSES 3 000,00 € 10 EPICES 10 000,00 € 11 TOMATES EN BOITE 10 000,00 € 12 SUCRES/FARINES ET DIVERS 5 000,00 € 13 CONSERVES DIVERSES DE POISSON 30 000,00 € 14 CONSERVES DIVERSES 30 000,00 € 15 LASAGNES 45 000,00 € 16 POMME DE TERRE TRANSFORMEE 15 000,00 € 17 RAVIOLIS 60 000,00 € 18 CONSERVES DE LEGUMES 60 000,00 € 19 GRAINS EN BOITE 90 000,00 € 20 CREME Fraîche 5 000,00 € 21 BEURRE 15 000,00 € 22 FROMAGES EN PORTION INDIVIDUELLE 50 000,00 € 23 FROMAGES POUR GRATIN ET SALADE 45 000,00 € 24 LAIT 2 000,00 € 25 CONFITURE 10 000,00 € 26 CONFISERIES 10 000,00 € 27 BISCOTTES 20 000,00 € 28 BISCUITERIES ET GATEAUX INDIVIDUELS 40 000,00 € 29 COMPOTE DE FRUITS SANS SUCRE AJOUTE 30 000,00 € 30 COMPOTE DE FRUITS ET DESSERTS LACTES 200 000,00 € 31 EAU MINERALE 25 000,00 € 32 JUS DE FRUITS 60 000,00 € 33 YAOURTS 25 000,00 € 34 CREMES DESSERTS 25 000,00 € 35 FLANS 25 000,00 € 36 FROMAGE FRAIS 25 000,00 € 37 BAGUETTE 25 000,00 € 38 VIENNOISERIES FRAICHE SALEES 40 000,00 € 39 VIENNOISERIE FRAICHE SUCREES 20 000,00 € 40 VOLAILLE FRAIS 90 000,00 € 41 CHARCUTERIE DE VOLAILLE FRAICHE 60 000,00 € 42 CHARCUTERIE DE PORC FRAICHE 60 000,00 € 43 VEGETAL BIO SURGELES 160 000,00 € 44 SURGELES VIANDE 120 000,00 € 45 PORC SURGELE 100 000,00 € 46 VIANDE VOLAILLE CONGELEE 250 000,00 € 47 SURGELES DIVERS 160 000,00 € 48 DIVERS POISSONS SURGELES SANS ARRETE EN CUBE/FILET 110 000,00 € 49 MORUE 35 000,00 € 50 FRUITS VERTS BATTUS SURGELES 15 000,00 € 51 LAPIN FRAIS 40 000,00 € 52 SANDWICHS SOUS EMBALLAGE COMPOSES DE PAIN TYPE BAGUETTE DE 100 grs avec : 100 000,00 € 53 SANDWICHS CLUB SOUS EMBALLAGE 100 000,00 € 54 POISSONS TRANSFORMES 30 000,00 € 55 CHOCOLAT DE NOEL 25 000,00 € 56 FRUITS/LEGUME TRANSFORMES EN 4ème GAMME 35 000,00 € 57 FRUITS FRAIS TRANSFORMES COMPOSITION DE DEUX FRUITS FRAIS SANS SUCRE AJOUTE 40 000,00 € 58 AIL/OIGNON 60 000,00 € 59 LEGUME FRAIS 280 000,00 € 60 TOMATES 80 000,00 € 61 BANANES 75 000,00 € 62 STEAKS HACHES 60 000,00 €

II.8) Lieu d'exécution :

Code NUTS : FRY40

Lieu principal d'exécution : Cuisine centrale de Beauséjour - Commune de Sainte-Marie



II.9) Critères d'attribution :

Critère(s) de qualité :

- Qualité / Pondération : 60

Prix - Pondération : 40



II.10) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L'accord-cadre est conclu pour une durée d'un an reconductible tacitement trois fois pour une durée de 12 mois sans excéder la durée de 48 mois.



II.11) Variantes :

Des variantes seront prises en considération : non.



II.12) Information sur les fonds de l'Union européenne :

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.



III - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



III.1.) Type de procédure : Appel d’offres ouvert

III.2) Technique d’achat : Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.

III.3) Date d'envoi du présent avis : 23 mai 2023 III.4) Date limite de réception des offres : 27/06/2023 à 12 h 00 (Heure Réunion)



III.5) Communication :

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_EGtbyBpwi9



Référence de l’annonce au BOAMP : n°23-69606 :



Référence de l’annonce au JOUE : n°2023/S101-313040 :

Sainte-Marie