Avis de marché & Appels d’offres Sainte-Marie : Avis d'appel public à la concurrence

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 1 Juin 2023

Objet du marché : Réalisation d’une salle de classe de maternelle en modulaire à l’école Audressy Robert (commune de Sainte-Marie)

Consultation n°DAG-SCP-2023-003



Réalisation d’une salle de classe de maternelle en modulaire à l’école Audressy Robert (commune de Sainte-Marie)

1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :

Commune de Sainte-Marie de la Réunion

Service de la commande publique

3 rue de la république

97438 Sainte-Marie

Tel : 02 62 72 10 15

mail :



2 – Intitulé du marché : Réalisation d’une salle de classe de maternelle en modulaire à l’école Audressy Robert (commune de Sainte-Marie)



3 - Objet du marché : Le marché a pour objet la création d'une salle de classe de maternelle en modulaire à l'école Audressy Robert située sur la commune de Sainte-Marie. Cette opération comprend deux prestations, divisées en lots, en vue de réaliser une salle de classe en modulaire et réaliser des travaux de VRD nécessaires à l'installation du modulaire.



4 - Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée prévisionnelle de 16 mois qui court à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement. La durée du marché peut être prolongée selon les conditions prévues par le CCAG travaux applicable.



5 - Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l'article L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du code de la commande publique



6 - Nombre et consistance des lots :

1 : Réalisation d'une salle de classe en modulaire

2 : Réalisation des travaux de VRD



7 - Modalités d'attribution : Les variantes ne sont pas autorisées.

Le délai de validité des offres est de quatre (4) mois à compter de la date limite de remise des offres.



8 - Critères de sélection : Les offres sont jugées sur la base des critères suivants :

1-Prix : 40 %

2-Valeur technique : 60 %

Les sous-critères sont précisés dans le règlement de consultation.



9 - Date limite : Date limite de réception des offres : 20/06/2023 à 12h00 (Heure Réunion)



10 - Renseignements divers : Les candidats peuvent adresser toutes demandes de renseignements concernant cette consultation exclusivement sur la plateforme de dématérialisation



11 - Adresse Internet du profil acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_wb7WR_Z5ol

Sainte-Marie