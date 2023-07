Avis de marché & Appels d’offres Sainte-Marie : Acquisition de véhicules pour les services de la commune de Sainte-Marie

Avis de marché - Appels d’offres publiée le Jeudi 27 Juillet 2023

Objet du marché : Acquisition de véhicules pour les services de la commune de Sainte-Marie - Consultation n°DAG-SCP-2023-009



I - Pouvoir adjudicateur :

Commune de Sainte-Marie de la Réunion,

Service de la commande publique

15, Rue du 20 décembre - 97438 Sainte-Marie

SIRET : 21974018000019

Tél : 0262721015 - Courriel :



II–Objet du marché

Acquisition de véhicules pour les services de la commune de Sainte-Marie



III - Lots :

Lot n° 1 : Acquisition de camions neufs PTAC 3,5 tonnes – Montant maximum : 90 000 €

Lot n° 2 : Acquisition de véhicules légers neufs – Montant maximum : 35 000 €

Lot n° 3 : Acquisition de véhicules utilitaires neufs pour la police municipale – Montant maximum : 75 000 €



IV - Durée de l'accord-cadre : 1 an



V - Type de consultation : Marché à procédure adaptée



VI - Technique d’achat : Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande



VII - Critères d'attribution :

- Prix : 60%

-Valeur technique : 40 %



VIII - Date limite de réception des offres : 18/08/2023 à 12 h 00 (Heure Réunion)



IX - Accès au DCE et à l’avis de marché complet :

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet à l'adresse suivante :



Le Maire,

