A la Une .. Sainte-Marie : 10 mois de prison pour avoir bousculé violemment un médecin Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 20 Mai 2020 à 18:27 | Lu 442 fois

Didier A., 34 ans, comparaissait ce mercredi pour des faits de violences commis sur un médecin le 24 février dernier à Sainte-Marie. Il lui est également reproché de l'avoir menacé de mort. Bien connu de l'EPSM de Saint-Paul, où il vient de passer plus de 2 mois, il reconnaît une addiction à l'alcool et au zamal. "J'utilise de l'alcool quand je suis triste, et je suis triste souvent", explique-t-il lors de sa garde à vue.



À la barre, il reconnaît en vouloir au docteur qui suivait sa mère atteinte d'un cancer des reins, et décédée en 2016. "J'ai pris ça comme une revanche", dit-il au tribunal. La veille des faits, il est passé demander du rivotril au médecin, qui avait refusé. Il l'avait insulté, puis était parti. C'est pour s'excuser, qu'il fait irruption dans le cabinet médical à 12h15 - fermé pour la pause repas - et finit par s'énerver, une fois encore, quand il est prié de partir.



"Les faits sont simples mais graves. Ils confirment sont comportement violent", argumente la procureure qui demande une peine de 1 an de prison, dont 6 mois de sursis probatoire assortis d'un mandat de dépôt. "Il n'y a pas d'explication à son comportement, il ne surmonte pas le décès de sa mère. La partie ferme me paraît démesurée", plaide la défense. Après délibération, Didier A. est condamné à 10 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire. Il dormira ce soir à Domenjod.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité