A la Une . Sainte-Clotilde : Un jeune de 23 ans poignardé la nuit dernière

Le vingtenaire a été agressé à l'arme blanche dans ce quartier du chef-lieu. L'auteur présumé a été interpellé et se trouve actuellement au commissariat de Malartic. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 22 Novembre 2022 à 07:34

Dans la soirée de ce lundi 21 novembre, un jeune a été victime de coups de couteau dans le quartier de Ste-Clotilde. L'auteur présumé a été interpellé par les forces de l'ordre et se trouve actuellement en garde à vue dans les locaux de la police.



Pris en charge par les secours et conduit en urgence au CHU de Bellepierre, les jours du blessé ne seraient pas en danger.