Sainte-Clotilde : De l'acide chlorhydrique se déverse par accident

Un incident de chariot élévateur s'est produit vers 16h ce mercredi dans la cour d'une entreprise vendant des produits d'entretien pour piscines.



Les pompiers sont encore en intervention pour tenter d'éviter le déversement des produits dans le réseau d'eau pluviale. Le chariot transportait 250 litres d'acide chlorhydrique.



Les sapeurs pompiers ont été prévenus par des ouvriers et riverains de la ZAC Foucherolles qui se plaignaient de brûlures au niveau des voies aériennes supérieures.



L'acide contenu dans les fûts est destiné à l'entretien et au maintien du PH de l'eau des piscines.



La police est sur place pour stopper la circulation et permettre aux pompiers d'intervenir. Ces derniers ont versé du produit absorbant sur les flaques d'acide pour éviter qu'elles ne se répandent dans le réseau des eaux pluviales.