Saint-leu chantier eaux usées : calendrier des travaux du mois d’avril-mai

Les travaux de terrassement et de pose de réseau qui ont débuté au niveau du Crédit Agricole progressent malgré les contraintes géotechniques rencontrées. La Rue Désert Dennemont est rouverte à la circulation. Le chantier est actuellement situé entre l’Auberge du Relais et le K, et se déplace progressivement vers la Rue La Croix, où il devrait arriver dans un délai d’un mois à un mois et demi. (Voir plan ci-dessous)