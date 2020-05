A la Une . Saint-benoît: Les cambrioleurs du confinement écroués Soupçonnés d'avoir commis une quinzaine de cambriolages pendant le confinement, trois jeunes hommes, entre 17 et 14 ans, ont été mis en examen pour vols aggravés en réunion hier, comme l'indique la presse écrite. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 07:20 | Lu 680 fois

Ils ont entre 17 et 24 ans, et au moins deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire hier, pour vols aggravés en réunion et tentative de vol. Un second mineur a lui été placé en centre d’éducation fermé.



Les quatre jeunes hommes sont soupçonnés d’avoir profité du confinement pour cambrioler une quinzaine de commerces dans le nord et l’est de l’île.



La voiture volée qu’ils utilisaient a mené les gendarmes de Saint-Benoît jusqu’à eux, permettant leur interpellation mardi matin dernier.



Les deux majeurs et un mineur étaient déjà défavorablement connus de la justice.





