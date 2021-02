A la Une . Saint-Valentin : Quelle est votre chanson d’amour préférée ?

Saint-Valentin, j’écris ton nom, je chante ton nom. Depuis que Cupidon tire ses flèches à la gratte, les chansons d’amour fleurissent dans tous les champs. Amour, Amour où es-tu ? Dans quelle chanson me retrouves-tu ? À La Réunion, quelle est votre chanson d’amour préférée ? Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 13 Février 2021 à 13:05 | Lu 661 fois

Dans la vie de tous les jours, l’amour a une part importante chez chacun et a toujours été un vecteur de création musicale. La musique c’est le prolongement des sentiments. Qui ne se balade jamais sans ses écouteurs ou sa playlist précise en poche ? Tous n’écoutent pas le même style ou la même ambiance de musique. Chacun garde, secrètement ou non, sa chanson d’amour préférée dans son cœur. C’est comme une carte d’identité sentimentale.



"Love me tender", “Je vais t’aimer”, “Je te promets", “Pas toi”, “Ma préférence à moi", "L’encre de tes yeux”, “Right here waiting”, “Amoureuse”, ces chansons d’amour sont la première étape pour se dévoiler. Chaque individu se traduit par la musique qu’il écoute, par les sentiments qu’elle lui procure. Le premier rendez-vous et les suivants auraient d’ailleurs plus d’impact avec des écouteurs et une longue promenade dans la nature que dans un restaurant blindé.



“Elvis a été rocker, chanteur de blues, de gospel, de chansonnettes européennes qu’il reprenait à merveille, de bossa nova, de jazz. Depuis que je le connais, son 'Love me tender' a toujours été ma préférée", explique Jules, la soixantaine, un grand amoureux des mots d’amour. C’est la seule chanson entièrement composée par le King. "'Love me tender, love me sweet, Never let me go, You have made my life complete, And I love you so…' Elle est simple dans ses paroles et sa mélodie, mais chaque mot, chaque note frappent juste. Il l’avait composée pour son tout premier film, 'Le cavalier du crépuscule', un western qui n’est pas vraiment resté dans les mémoires et tient essentiellement aux cinq chansons qu’il y interprète. Aujourd’hui encore, cette chanson est considérée par les magazines comme une des plus belles chansons d’amour de tous les temps. Eh ! c’est Elvis”.



Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com Passionnée par l'image en tant qu'amatrice, j'ai commencé à passer à l'action il y a quelques... En savoir plus sur cet auteur

