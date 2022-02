Société Saint-Valentin : Pas facile d’aimer l’homme ou la femme d’un(e) autre

Le 14 février, c’est la fête des amoureux et celle des amants ! Nombreux sont ceux qui profitent de ce jour particulier pour faire des déclarations et des démonstrations d’amour. L’excuse parfaite pour acheter un bouquet de fleurs, des chocolats, aller au restaurant, offrir des bijoux ou du champagne. Mais qui du partenaire à long-terme ou de l’amant(e) est le destinataire privilégié ? Charlène, Julien, Anne, Amélie et Anthony* ont accepté de témoigner sur leurs amours clandestins. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 11:08

Chérie dans l’ombre



Charlène*, 50 ans, est satisfaite de sa position de “chérie” depuis 10 ans : "Je ne souhaite pas qu’il quitte sa femme car je sais que ce ne sera plus pareil. Je ne veux pas exploser sa famille. Je sais pour avoir vécu la même situation qu’on ne peut pas construire une histoire sur les ruines de l’autre. Et puis, il ne me surprendrait plus, et je déteste la monotonie. Cela n’empêche pas la douleur, la frustration et la jalousie quand arrive la Saint-Valentin. Ça m’ennuie de savoir qu'il va faire avec sa femme le jeu de l'amour, sachant qu'il la trompe, lui ment, la trahit avec moi. Je l’imagine lui offrant cadeaux, repas aux chandelles et tout ce qui s'ensuit, une belle journée de gentillesse, pendant que je me morfond chez moi. Entre nous, c’est passionnel. On passe beaucoup de notre temps ensemble, je connais ses amis. Je souffre de savoir qu’il a une sexualité avec sa femme. Je ne peux pas le quitter, j’ai déjà essayé plusieurs fois. La vérité, c’est que nous sommes tous les deux lâches : lui, de ne pas quitter sa femme alors qu’il n’est pas heureux, et moi, de me dire que peu importe, je suis amoureuse et l’amour rend aveugle n’est-ce-pas ? C’est dur de vivre un amour caché, et tant pis, je mérite peut-être ma situation mais je préfère continuer à avoir le filet de sécurité de l’adultère."



Un amant amoureux



Être l'amant d'une femme en couple ne dérangeait pas Julien* à l’époque. Jusqu'au jour où il comprend qu’il veut plus. Dès leur première rencontre dans une soirée, il n’avait qu’envie : la connaître davantage. Une belle femme intelligente et séduisante malheureusement mariée. "Je voyais que je ne lui étais pas indifférent et cela attisait encore plus ma curiosité. Elle ne faisait pas son âge et j’ai craqué pour son sourire enjôleur. Il m’a fallu attendre quelques mois pour la revoir. Alors qu'elle était seule, attablée dans un pub, je l'invite à prendre un verre. Rapidement, nous nous sommes rapprochés et nous sommes devenus amants. J’étais comblé sexuellement et j’adorais sa compagnie même si je ne la voyais qu’une fois par mois. J’étais fou amoureux et j’acceptais d’être le second. Je comprenais qu'elle reste avec lui mais j’étais jaloux surtout quand j’ai vu qui était le premier ! Un homme séduisant et musclé, le contraire de moi. Maintes fois, je me suis posé la question : 'Pourquoi moi ?' Elle n’a jamais su répondre. Alors au fil des années (cela fait déjà 4 ans), je vis toujours cette passion amoureuse. Elle est dans ma tête jour et nuit et je ne peux m’empêcher de penser et de rêver d’elle. Jamais une femme ne m’a fait vibrer comme elle le fait. Une fois, je lui ai demandé de choisir entre lui et moi. Ce qu’elle a fait car je pense qu’elle ressentait les mêmes sentiments. Elle a quitté son mari. Ce dernier a fait une tentative de suicide et elle s’est sentie tellement coupable qu’elle m’a laissé des mois sans nouvelles. J’ai voulu trouver du réconfort ailleurs, cela ne marchait pas. Elle me manquait. Puis, un jour, un simple sms de sa part et j’ai oublié d’un coup les mois de silence. Je suis revenu tel un toutou vers elle, un drogué dépendant. Aujourd'hui, je me suis habitué à cette situation car je la vois un peu plus. Et avec mon nouveau travail qui me prend tout mon temps, je ne peux plus être aussi disponible et opérationnel mais je suis heureux de vivre cet amour clandestin", conclut Julien en souriant.





Amour compliqué



"Aimer a toujours été compliqué pour moi", confie Anne*. "Je ne me suis jamais remise d'avoir perdu l'homme que j'aimais. Il a été mon grand Amour. Il avait 50 ans et moi tout juste 25. C’est une amie en commun qui nous a présentés. Il était en concubinage. Malgré la grande différence d’âge, nous sommes aimés et quand il s’en est allé, j’ai cru tout perdre. Pourtant, cela avait mal commencé entre nous. Un soir, un ami à lui m’a draguée grossièrement en sa présence et cela l’a tellement énervée qu’il n’arrêtait pas de jouer avec son téléphone. Il m'a demandé de regarder mon téléphone pour voir l'heure, prétextant que son portable n'avait plus de batterie. Et c'est là que j'ai vu tous ses messages. "Tu es belle" "Je veux un câlin !! Petit ! Je m’en fou ! Invente un truc !" "Je le dépose ! Je reviens??"

Je ne m'y attendais pas, je lui ai répondu que j'étais intimidée, et demandé s'il me faisait du rentre dedans, il m'a répondu oui.... Il est allé déposer son ami relou et est revenu... Le lendemain, il m'a envoyé des messages toute la journée. Ce fut une nuit magique, ma première relation sexuelle. J’ai découvert mon corps, l’amour, le sexe avec lui. Je n'ai pas choisi cette relation. Je crois que l'amour nous a choisi. Quand on est ensemble, j'entends sa peau qui m'appelle et lui ne peut s'empêcher d'être en contact avec la mienne. Nous sortons en public ensemble, mais même si nous nous faisons passer pour des amis, l'aura de nos sentiments l'un envers l'autre nous trahit. Il est le premier à envoyer un message le matin, pour dire bonjour, et puis les messages fusent tout au long de la journée pour tout et rien. Nous avons des amis communs et personne n'est au courant de notre intimité. Certains se doutent de quelque chose mais sans confirmation. Je pense que sa compagne le sait. D'ailleurs, il m'a beaucoup parlé de leur relation, notamment le fait qu'elle était prête à tout pour le garder, et qu'elle lui aurait brisé des relations amoureuses pour qu'il revienne vers elle (par dépit). Il dit qu’elle l’a piégé avec un enfant. Cependant, il lui est reconnaissant de l'avoir rendu père, chose qu’il espérait avec moi. Mais il est parti trop tôt. Il m'a dit un jour que j'étais la goutte d'eau salée sur la joue de son enfant lorsque celui-ci lui demande papa où t'es ?"



Amoureux comme un gamin

Anthony*, 38 ans, chef d'entreprise, a une liaison depuis trois ans avec Amélie*, 35 ans. Trois ans d'amour clandestin. "Je ne voulais pas plus au début de notre relation car je sortais d’une histoire très compliquée avec une femme jalouse et très possessive. Elle me faisait constamment des reproches dès que nous étions en société. Je n’avais plus envie de m'investir dans une relation. Du coup, j’ai commencé à papillonner et je suis tombée sur Amélie, une amie du lycée, dans une fête. Elle était toujours rayonnante et plus sexy que jamais. Elle m'a tout de suite dit qu'elle était mariée et maman d'une petite fille. Un mariage conventionnel 'pou fé plézir la famille', me dit-elle. Tout ça m'allait parce que je voulais m’évader. Un verre, deux verres, déjeuner, dîner, très vite, nous sommes devenus amants. Moi qui ne cherchais pas de relation stable, je suis tombé amoureux comme un gamin. Entre nous, ça a été explosif. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais connu cette intensité dans le plaisir, qu’elle n’avait jamais ressenti de l’amour en faisant l’amour. J’ai arrêté de suite mes petites aventures, il n’y avait qu’elle dans mes pensées. Je ne regarde plus les autres femmes, Amélie me fait beaucoup de bien, elle m'apaise, je retrouve la sérénité et le goût de vivre. Je pense à toutes ces femmes maîtresses qui se retrouvent dans la même situation que moi aujourd’hui. Le rôle est inversé, je suis devenu moi-même l’homme-maîtresse, à attendre qu’elle m’appelle ou me texte, à espérer ses visites. Un homme accro à son odeur, à son corps, à son sexe. Il n’y a que mon meilleur ami qui soit au courant de notre relation. Lui me dit de profiter du moment où je suis heureux. Amélie a peur que je me lasse d’elle. On se voit presque tous les jours de la semaine sauf le week-end où elle est en famille. Elle me dit toujours que j'ai le meilleur d'elle. Je plains son mari mais je ne veux pas la brusquer, je suis patient, et je l’aime."





* prénoms d'emprunt







