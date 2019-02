Saint-Valentin: Dites-le en musique !

Vous avez de l’amour à partager, à déclamer, à jouer ou à chanter, à crier même ? Et si vous le faisiez sur scène ce vendredi ?



À l'occasion de la Saint-Valentin, à Saint-Benoît, la scène ouverte du Bisik s'habille de rouge pour un "(K)ozé Kokin" spécialement dédié à la fête des amoureux. Une soirée placée sous le signe de la passion et de la séduction.



A cappella ou accompagnés, les plus courageux pourront déclarer leur flamme devant un public curieux et bienveillant. De quoi faire fondre les cœurs !