Saint Valentin : Ange et Nathalie amoureux tout simplement !

Une rencontre à 3h30 du matin après une soirée en boîte... Deux divorcés qui se sont croisés et depuis ne se sont plus séparés, et ce sont même mariés en cette fin d'année. Ange et Nathalie où l'Amour avec un grand A !







Ange est un passionné et Nathalie une éternelle amoureuse. Tous deux rayonnent. Mais la vie n'a pas toujours été si rose, ils témoignent: " Des épreuves on en a eu mais jamais nous n'avons … "ll n'y a pas un jour spécial pour s'aimer car se sont les petites attentions de tous les jours qui rendent une relation simple et magique à la fois"... Saint Valentin ou pas ces deux là s'aiment et ne se quittent pas.

Chloé Grondin