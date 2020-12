A la Une .. Saint-Sylvestre : Déplacements restreints puis couvre-feu également annoncés en Martinique

Les annonces liées aux restrictions du Nouvel an ont frappé plusieurs territoires d’Outre-Mer hier. En Martinique, le couvre-feu annoncé lundi 28 décembre 2020 par le préfet pour le réveillon du Nouvel An a été renforcé. A partir de 22H , seuls les déplacements impérieux seront autorisés. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 09:52 | Lu 116 fois

Le préfet de Martinique Stanislas Cazelles avait déjà annoncé lundi 28 décembre l’instauration d’un couvre-feu entre 1H et 6H du matin le 1er janvier 2021. L’objectif affiché étant d’éviter un rebond épidémique dû à des rassemblements festifs.



Sur le territoire martiniquais, les taux de positivité et d’incidence depuis quatre semaines consécutives se maintiennent en dessous des seuils d’alerte. " Ces résultats ne doivent pas faire oublier que la circulation virale est toujours active sur l’ensemble du territoire. Une grande vigilance doit donc être maintenue pour le réveillon de la Saint-Sylvestre", avait déclaré le préfet à la presse locale.



Hier soir, à l’instar d’autres représentants de l’Etat dans les Outre-mer, le préfet de Martinique s'est exprimé sur les restrictions de la Saint-Sylvestre. A ce couvre-feu, il a ajouté une phase complémentaire. Dès 22H ce soir, seuls les déplacements impérieux seront autorisés avec attestation de déplacement. Sur les réseaux sociaux, ces nouvelles restrictions ont suscité de nombreuses réactions.



En Martinique, la préfecture avait également dicté l’interdiction d’accéder aux plages à partir de 19H ou encore l’interdiction de tout rassemblement de plus de 6 personnes.

Les #Mesures applicables à l’occasion du #réveillon du 31 décembre 2020 https://t.co/6ByIRG3oBt pic.twitter.com/8ckq4yumGP

— Préfet de la Martinique (@Prefet972) December 30, 2020



