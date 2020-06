Saint-Pierre sollicite les bars et restaurants pour son organisation

"Dans le cadre des nouvelles directives applicables depuis le 2 juin 2020, Saint-Pierre soutient les bars et restaurants de la ville en étudiant les demandes de mise en œuvre de nouvelles organisations des terrasses sur le domaine public communal, dans le respect des conditions de sécurité et des normes sanitaires pour les clients et les personnels de ces établissements. Les demandes sont à adresser à la mairie ».



Par voie postale : Hôtel de Ville, rue Méziaire Guignard 97410 Saint-Pierre. Par courriel : courrier@saintpierre.re