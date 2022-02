Saint-Pierre solidaire de Madagascar, touché par Batsirai

Poursuivant sa route, le cyclone Batsirai a frappé la Grande Île faisant une dizaine de victimes et contraint au déplacement de 50.000 personnes. Ce bilan, dont on peut redouter qu’il ne soit hélas provisoire, aura des conséquences considérables sur les populations déjà fortement impactées par la tempête Ana.



Cette situation doit mobiliser tous les acteurs de l’aide humanitaire internationale et appeler à la solidarité de chacune et chacun d’entre nous. La ville de Saint-Pierre, par l’histoire et les liens d’amitié qui unissent nos deux peuples, par les relations privilégiées qu’elle entretient avec certaines communes Malgaches, recherchera les moyens de contribuer à l’aide apportée aux populations dans la détresse.



L’ensemble des Saint-Pierrois exprime dès à présent leur soutien et leur sympathie aux populations dans cette épreuve, adresse leur compassion et s’associe à la peine des familles des victimes.



Michel FONTAINE

Maire de Saint-Pierre