Saint-Pierre : interdiction de vendre et d'utiliser des pétards et feux d'artifice

Par arrêté municipal, le Maire de Saint-Pierre Michel Fontaine, interdit la vente et l’utilisation de pétards et feux d’artifice sur tout le territoire de la commune à partir de ce lundi 26 novembre 13h et jusqu’à nouvel ordre, pour éviter tout risque d'incendie ou d'utilisation malveillante. Toute contravention à cet arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.