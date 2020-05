A la Une ... Saint-Pierre devrait rouvrir partiellement ses écoles début juin

La mairie de Saint-Pierre pourrait être la dixième commune à rouvrir ses écoles à La Réunion. La date du 8 juin fait pour le moment consensus. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 27 Mai 2020 à 14:27 | Lu 754 fois





Selon nos informations cette fois, cette réouverture pourrait être progressive avec la moitié des écoles ouvertes dans un premier temps. Elle pourra ainsi répondre à l'attente des parents qui ne s’opposent pas à envoyer leur enfant de nouveau à l’école malgré l'arsenal sanitaire auquel enseignants, encadrants et élèves sont soumis depuis le déconfinement.



A La Réunion, un premier lot de 9 communes s'étaient engagées à rouvrir les classes d'école dès le 18 mai, soit après les vacances de Pâques à La Réunion. Elles ont été rejointes le lundi 25 mai par Trois Bassins.



Le maintien de la fermeture des établissements pourrait devenir de plus en plus intenable pour les maires suite à la jurisprudence que constitue A Saint-Pierre, on s'achemine vers une réouverture des salles de classes le 8 juin. Contactée, la collectivité territoriale confirme que "la mairie pourrait possiblement rouvrir les écoles le 8 juin. Toutes les conditions seraient dès lors remplies. La réponse définitive sera prise ce jeudi après-midi lors du conseil municipal."Selon nos informations cette fois, cette réouverture pourrait être progressive avec la moitié des écoles ouvertes dans un premier temps. Elle pourra ainsi répondre à l'attente des parents qui ne s’opposent pas à envoyer leur enfant de nouveau à l’école malgré l'arsenal sanitaire auquel enseignants, encadrants et élèves sont soumis depuis le déconfinement.A La Réunion, un premier lot de 9 communes s'étaient engagées à rouvrir les classes d'école dès le 18 mai, soit après les vacances de Pâques à La Réunion. Elles ont été rejointes le lundi 25 mai par Trois Bassins.Le maintien de la fermeture des établissements pourrait devenir de plus en plus intenable pour les maires suite à la jurisprudence que constitue la décision du tribunal administratif de Montreuil . Jeudi dernier, le juge administratif a ordonné la ville de Bobigny de rouvrir ses écoles maternelles, estimant que la non-réouverture "portait atteinte au droit à l'éducation".





Publicité Publicité