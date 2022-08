A la Une . Saint-Pierre : Voiture volée et abandonnée en plein milieu de la route

Ce mercredi matin, la scène en pleine heure de pointe a choqué les automobilistes.

Par NP - Publié le Mercredi 24 Août 2022 à 08:39

Des zigzagues et un comportement dangereux sur la route signalés pour finalement abandonner la 106 blanche sur la voie de gauche sur la quatre-voies de Grands Bois à Saint-Pierre.



Selon les témoins et auditeurs de la radio Freedom, le conducteur a percuté un camion peu avant, a continué sa course folle avant de laisser le véhicule en plein milieu de la route alors que l’axe routier est déjà saturé à cette heure de pointe.



La 106 accidentée a finalement été enlevée. Le véhicule aurait été volé.