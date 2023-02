Saint-Pierre "Ville amie des enfants"

Saint-Pierre, première ville ultramarine à avoir été labellisée Ville amie des enfants en 2019 a renouvelé sa convention avec l’UNICEF jusqu’en 2026.



Mettre en commun les expériences d'un réseau fort de 297 communes françaises labellisées par le fonds des nations unies pour l’enfance, voilà tout l'objet de cette convention. Ce réseau, laboratoire d'idées et d'initiatives pour faire avancer les droits des enfants vise, entre autres, la garantie de leur bien-être, la valorisation de leur engagement et une éducation de qualité. Saint-Pierre s'engage ainsi à faire respecter la charte des droits de l'enfant sur tout son territoire et à garantir des résultats durables.



"Je crois qu'une bonne partie de la sagesse est détenue véritablement par notre jeunesse et il est normal qu'une ville qui souhaite se projeter vers l'avenir s'appuie sur sa jeunesse " déclarait Michel Fontaine à l'issue de la signature de la convention le 30 janvier.