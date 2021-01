Saint-Pierre : Une mobilisation pour ouvrir la voie à une autre gestion de la crise Covid

Ils veulent sortir du "sentiment d’impuissance à tous niveaux" et appellent "à la mobilisation pour d’autres voies possibles face au Covid -19". Plusieurs collectifs se sont rassemblés ce samedi sur le front de mer de la Ravine Blanche. Ils sont réunis par le collectif Parents 974 (Antenne départementale de l’Union nationale des collectifs de parents sous Enfance et libertés) qui a pour objectif "de protéger les enfants, en abrogeant l’obligation du port du masque, ou à minima d’obtenir une liberté de choix".



Accompagné de professionnels de santé, et des milieux éducatifs, associatifs, sportifs, artistiques et culturels, le collectif souhaite dénoncer "l’impact psychosocial et sur la santé des citoyens de tous âges et de toutes catégories socio-professionnelles de l’état d’urgence permanent".



Une mobilisation qui a également pour but d’interpeller les autorités et créer un débat public.



Plus tard dans la journée à Yourte en scène à Saint-Leu, ces mêmes collectifs organisent la diffusion d’un film documentaire, "En quête de sens".