Saint-Pierre : Une mobilisation en soutien aux Antilles et contre le pass sanitaire

Une trentaine de personnes environ ont répondu à l’appel lancé sur les réseaux sociaux et relayé notamment par le QG Zazalé. Par NP - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 11:37

"Nou tienbo nou largue pa", "Pass sanitaire nou vé pa", "zinjection nou vé pa", scandent les manifestants.



Un appel au rassemblement a été lancé ce samedi matin avec pour revendications la liberté vaccinale, l’opposition au pass sanitaire, à la vie chère, aux réformes des retraites et de l’assurance chômage mais aussi en soutien aux Antilles où la mobilisation ne faiblit pas depuis deux semaines.



Comme pour les précédentes manifestations pacifiques qui avaient eu lieu il y a quelques mois à Saint-Pierre. Le point de rendez-vous a été donné au marché forain. Les manifestants défilent actuellement dans les rues de la ville avec des arrêts pour des prises de parole.