Saint-Pierre : Une expédition punitive pour recouvrer une dette de 400 euros

6 prévenus auraient dû être jugés ce mercredi en comparution immédiate, accusés d’avoir participé à l’enlèvement, à la séquestration et au vol d’un couple le 9 octobre. S'ils ont obtenu un renvoi pour préparer leur défense, le maintien en détention a été prononcé pour la plupart d'entre eux. Par PB - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 23:27

Eric* est considéré comme le fomenteur de cette extorsion avec violences. Depuis sa cellule de prison, l’homme de 28 ans a commandé à sa compagne Claudie* et a un autre complice de recouvrer à sa place une dette de 400 euros.



Une équipe de 6 personnes et un mineur est constituée pour s’attaquer au couple. Enlèvement en pleine rue de Saint-Pierre, séquestration…pour obtenir les cartes bancaires et les codes, le forfait a été commis avec des violences qui ont été commises au domicile des victimes. Des victimes finalement relâchées, faute de liquidité.



L’équipée sauvage est finalement interpellée ce mardi. Entretemps, le commanditaire Eric est sortie de prison. Face au tribunal, Eric, trois autres individus également connus défavorablement de la justice mais aussi Claudie et la compagne d’un autre des prévenus demandent tous un renvoi pour préparer leur défense et en attendant leur procès, un placement sous contrôle judiciaire.



Si le délai a été accordé au 1er décembre, les quatre hommes au casier judiciaire fourni retourneront en prison à Saint-Denis et Saint-Pierre ce mercredi. Une décision motivée dans le but d'éviter toute concertation entre auteurs mais aussi des pressions contre les victimes considérées comme vulnérables.



Les deux mères de famille au casier vierge, dont Claudie, mère de 7 enfants, ont obtenu un placement sous contrôle judiciaire.



* prénoms d'emprunt