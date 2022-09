A la Une . Saint-Pierre : Un mineur, multirécidiviste et en cavale, interpellé pour un cambriolage

La police de Saint-Pierre a interpellé un mineur pour un cambriolage. Ce dernier est un multirécidiviste et il s’était enfui du centre fermé où il purgeait sa peine. Il a été déféré au tribunal ce vendredi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 17:59

Les faits remontent au mois d’août dernier. Un cambriolage a eu lieu dans un immeuble saint-pierrois. La police se rend sur place et relève une trace papillaire. Celle-ci correspond à un mineur bien connu de la justice et multirécidiviste dans ce type d’infraction. Il est sous le coup d’un mandat d’arrêt pour s’être enfui du centre d’éducation fermé de Sainte-Suzanne, bracelet électronique à la cheville.



Hier après-midi, il a été reconnu et interpellé par une patrouille. Lors de son transfert, il a tenté de s’enfuir menotte aux poignets avant d’être rattrapé par les policiers. Placé en garde à vue, il avoue être en cavale mais nie être lié au cambriolage. Il affirme que la trace papillaire sur une barrière de l’immeuble est là car il était venu voir un ami dans l’immeuble.



Il a été déféré au tribunal de Saint-Pierre dans le cadre du mandat d’arrêt le concernant. Les investigations se poursuivent concernant le cambriolage.



