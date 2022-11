La grande Une Saint-Pierre : Un incendie volontaire fait deux morts à la clinique Bethesda

Un drame a eu lieu samedi soir à la clinique Bethesda à Pierrefonds. Selon les premiers éléments, un patient aurait déclenché volontairement l’incendie, provoquant la mort de deux femmes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 à 07:31

Il était environ 20h samedi soir lorsqu’un patient de la clinique Bethesda à Saint-Pierre a mis le feu dans sa chambre. L’incendie s’est rapidement répandu et deux femmes âgées de 60 et 65 ans ont perdu la vie.



Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés et sont parvenus à éteindre les flammes vers 22h15. L’ensemble des patients ont pu regagner leur chambre par la suite.



L’homme responsable de l’incendie a été évacué à l’hôpital de Saint-Pierre. La police de Saint-Pierre, en charge de l’enquête, était sur place afin de relever les éléments sur la scène. Tout le monde devrait être auditionné ce dimanche.



