Saint-Pierre : Un gramoune agressé à son domicile

Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue, soupçonnés d’être impliqués dans la violente agression et le cambriolage d’un gramoune.



Dans la nuit de samedi à dimanche, il se seraient introduits chez la victime, l’auraient roué de coups et volé son portefeuille, indique la famille.



Victime et agresseurs semblaient se connaitre. Ils se seraient alcoolisés ensemble plus tôt dans la journée.