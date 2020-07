A la Une . Saint-Pierre: Un détenu s’enfuit de l’hôpital

Hospitalisé dans le pavillon psychiatrique du CHU de Saint-Pierre après une tentative de suicide dans la prison de La Cayenne, un patient a forcé la fenêtre de sa chambre et a pris la fuite ce jeudi. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 17 Juillet 2020 à 08:08 | Lu 484 fois

Le Tamponnais d’une quarantaine d’années était hospitalisé depuis quelques jours suite à une tentative de suicide dans la prison de la Cayenne où il purge une peine de 4 ans.



L’homme avait été condamné après plus d’une quinzaine de cambriolages commis en récidive.



Jeudi matin, il parvient à forcer la fenêtre de sa chambre du pavillon psychiatrique du CHU de Saint-Pierre, et prend la poudre s’escampette, comme le relate Le Quotidien. Les policiers ont passé la journée à tenter de retrouver le détenu en cavale, craignant qu’il ne tente à nouveau de mettre fin à ses jours.



Suite à cette évasion, le Tamponnais risque une nouvelle peine de 3 ans de prison.



