Saint-Pierre : Un colosse blesse des policiers lors de sa garde à vue

Les policiers ont interpellé un homme agressif en état d’ébriété hier soir. Alors que dans un premier temps, tout se passait bien, l’individu est devenu incontrôlable dans la cellule de dégrisement. Il a sérieusement blessé un policier aux côtes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 25 Octobre 2022 à 18:04

Dans la nuit de lundi à mardi, les policiers interviennent pour arrêter les agissements d'un homme alcoolisé et violent auprès de plusieurs personnes sur le front de mer de Saint-Pierre. L’individu possède une carrure impressionnante, mais il se laisse embarquer calmement.



Après un passage au CHU pour obtenir le certificat de non-hospitalisation, il est transféré au commissariat pour être placé en cellule de dégrisement. C’est à partir de là que les choses ont dégénéré.



Le gardé à vue a commencé à se rebeller et il a fallu l’intervention de 7 policiers pour parvenir à le maîtriser. L’un d’eux va être durement blessé aux côtes, le bilan médical n’a pas encore été communiqué.



L’homme est défavorablement connu de la justice pour des faits de violences. Il est déféré ce mardi soir au tribunal de Saint-Pierre et pourrait être présenté en comparution immédiate demain après-midi.



