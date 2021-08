A la Une . Saint-Pierre : "Un cluster en cours de résorption" à la clinique Bethesda

Un cluster a été détecté au sein de la clinique Bethesda à Saint-Pierre, le 22 juillet dernier. À ce jour, 16 membres du personnel et 5 patients sont atteints du Covid. Par Annaëlle QUERTIER - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 11:08

Un cluster s’est déclaré à la clinique Bethesda à Saint-Pierre, le 22 juillet dernier. Ce centre de réadaptation et de convalescence accueille habituellement 80 patients pour des hospitalisations complètes et 24 patients pour des hospitalisations de jour.



Après un premier cas positif dont l’origine n’a pas été identifiée, une série de mesures ont été prises afin de freiner la propagation de l’épidémie. Parmi elles, une salve de tests a été lancée auprès des 95 membres du personnel ainsi que des patients de l'établissement. À ce jour, 16 membres de la clinique et 5 patients sont touchés par le virus.



Comme le prévoit le protocole, une unité Covid a tout spécialement été créée. "Nous avons travaillé avec les autorités adéquates pour mettre en place un service dédié. Les mesures d’hygiène ont notamment été renforcées. Le cluster détecté est en cours de résorption", assure la directrice d’exploitation de la clinique Bethesda.



Et de conclure : "Tous les établissements travaillent avec cette éventualité et nous y sommes préparés. Nous avons eu un renfort du personnel grâce à une équipe très impliquée. Nous sommes en train de circonscrire la situation".



Des dépistages massifs sont organisés régulièrement afin de savoir si la chaîne de contamination a bien été stoppée.