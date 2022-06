Saint-Pierre : Un bus caillassé à la Ligne des Bambous

Un véhicule du réseau Alternéo de la ligne 1 reliant le centre-ville de Saint-Pierre à la Ravine des Cabris a été caillassé hier, à 14h15, Ligne des Bambous.



Cet acte de vandalisme gratuit n’a heureusement pas occasionné de blessures corporelles. Toutefois le bus a subi des bris de glace et devra durablement être immobilisé.



La Direction de la SEMITTEL en charge de l’exploitation de cette ligne déplore ce nouvel incident et exprime sa solidarité envers la conductrice fortement choquée et les clients qui ont subi cette agression.



Une plainte sera déposée en espérant que les auteurs des faits pourront être interpellés. Par ailleurs, il sera à nouveau fait appel aux autorités publiques pour mener des actions de fond permettant d’endiguer des faits de violence de plus en plus récurrents.