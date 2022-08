A la Une . Saint-Pierre : Trois jeunes cambrioleurs placés en garde à vue

Si deux des mis en cause étaient déjà derrière les barreaux, le troisième jeune impliqué dans de nombreux cambriolages et faits de violence a été interpellé hier par les forces de police. Par PB - Publié le Mercredi 3 Août 2022 à 17:55

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été confondu par les vidéos et les traces papillaires qu’il a laissées derrière lui. Le 21 juillet dernier, faisant d’abord mine de casser des fruits, juché sur un escabeau, il s’est par la suite introduit dans une habitation en forçant la baie vitrée. Un autre individu était chargé de faire le guet.



L’enquête de la police a révélé son implication dans une dizaine d’autres faits de vol et de violence notamment le vol de téléphone portable à une personne âgée en pleine rue.



Deux autres jeunes majeurs, actuellement incarcérés au centre de détention du Port, ont également été extraits de leur cellule dans le cadre de cette enquête.



Leur sort est désormais entre les mains du parquet de Saint-Pierre.