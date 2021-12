A la Une . Saint-Pierre : Pour son quatrième procès de l’année, il n’échappe pas à la prison

Thierry*, complètement ivre, a frappé le 29 décembre un adolescent de 14 ans, puis plus tard dans la soirée un jeune homme de 19 ans. Dans les deux cas, des violences gratuites alors que le prévenu est sorti de prison en mai dernier. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 18:51

Mercredi, le jeune homme de 25 ans s’est alcoolisé lors d’un pique-nique non loin de chez lui au boulodrome de la Ravine Blanche. En balade sur le front de mer, Thierry, ivre, s’en prend à deux jeunes. Parce que l’un d’entre-eux refuse de lui rendre son bonjour, il lui décoche un coup de pied en plein visage. Deux jours d’ITT sont délivrés à l’adolescent de 14 ans.



Plus tard dans la soirée, Thierry est appelé par un ami pour régler un différend qui ne le concerne pas juste à côté de chez lui dans le quartier. Si la discussion s’engage dans un premier temps, Thierry fait vite parler ses poings. L’homme voit rouge quand les bris d’une bouteille en verre jetée vers lui lui blesse le pied. Là encore, des coups pleuvent sur un jeune homme. La violence du choc fait perdre une dent à la victime de 19 ans qui n’a rien à voir avec le différend puisque Thierry l’a tout simplement pris pour quelqu’un d’autre.



25 ans, 23 mentions



C’est menottes aux poignets que le prévenu est arrivé ce vendredi au tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Une salle d’audience et une procédure qu’il connaît bien puisqu’il a déjà fait l’objet de comparutions immédiates cette année. La dernière s’est déroulée en novembre. Un bracelet devait lui être posé dans les jours prochains.



Ainsi, à 25 ans, Thierry a 23 mentions à son casier judiciaire pour des vols avant de passer à des vols avec violence. Pourtant, le vingtenaire a échappé à la prison lors de ses derniers procès, bénéficiant de la "clémence du tribunal", souligne le parquet.



Le prévenu sera bientôt père et a trouvé un travail stable mais Thierry semble souffrir d’une "incapacité viscérale à gérer sa frustration", note la substitute du procureur. Autrement dit, il agit à son âge comme un enfant, reconnait lui-même Thierry. "Je sais que je suis sur le fil. Je sais que je suis responsable", feint-il sans tromper le tribunal, las d’absence de prise de conscience. Cette fois-ci, la représentante du ministère public ne lui laisse pas de seconde chance et requiert 18 mois ferme avec mandat de dépôt et la révocation du précédent sursis.



Malgré la défense de Me Alain Le Bras pour son client qui "subi un destin qu’il ne maîtrise pas", le futur père n’a eu d’autre choix que de retourner en prison pour deux ans. L'année 2021 s'achève et la nouvelle commencera donc derrière les barreaux. Thierry devra également verser 2.300 euros pour le préjudice subi par les deux jeunes victimes.





* prénom d'emprunt



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur