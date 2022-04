La grande Une Saint-Pierre : Morgane a été retrouvée grièvement blessée

Disparue depuis ce samedi 16 avril, Morgane, 14 ans, vient d'être retrouvée blessée dans le sud de l'île. Elle était accompagnée d'un mineur qui a été interpellé et placé en garde à vue. Par IS - Publié le Lundi 18 Avril 2022 à 21:11

Ce samedi 16 avril, Morgane, une adolescente st-pierroise, était portée disparue. Sa famille inquiète rapportait qu'elle avait été vue pour la dernière fois en début d'après-midi à Terre Sainte alors qu'elle devait se rendre chez un ami demeurant à quelques minutes de son domicile.



Depuis, les recherches se sont avérées vaines. Jusqu'à ce qu'un autre adolescent panonnais qui, selon nos informations, ne serait pas un proche, indique à sa mère savoir où se trouvait la jeune fille. Prenant son enfant au sérieux, la mère s'est rapprochée ce lundi après-midi des autorités à St-Pierre. Le jeune garçon a permis aux forces de l'ordre de retrouver Morgane en les conduisant près de l'ancienne caserne de pompiers.



Selon les premiers éléments, elle serait grièvement blessée. Il faut préciser que le jeune garçon porteur d'informations avait raconté que Morgane avait été agressée à coups de pierre et avec un couteau, qu'il avait été témoin et qu'il fallait donc intervenir aussi vite que possible.



Ce lundi soir, Morgane se trouvait en compagnie d'un mineur qui a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de St-Pierre. Pendant ce temps, la jeune fille a été conduite à l'hôpital pour évaluer ses blessures et pour des soins.



L'audition du gardé à vue pourrait permettre de faire la lumière sur les circonstances de la disparition de Morgane et comprendre ce qui s'est passé de sa disparition jusqu'à ce soir.