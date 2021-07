A la Une . Saint-Pierre : Manifestation contre "les mesures liberticides du gouvernement"

De nouvelles manifestations contre le pass sanitaire se tiennent ce samedi dans toute la France. Dans l’île, elles se déroulent devant la préfecture et devant les mairies à 14H mais aussi à Saint-Pierre depuis 10H. Rassemblés au marché forain de la capitale du sud, les défenseurs à la liberté vaccinale dénoncent un "confinement absurde". Par NP - Publié le Samedi 31 Juillet 2021 à 11:34

"On constate que depuis 1 an et demi le gouvernement ne répond à l'épidémie que par des restrictions toujours plus fortes des libertés en usant de méthodes moyenâgeuses sans débat démocratique, qui permettent de masquer l'impréparation et l'incurie d'une politique libérale qui n'a eu de cesse de détruire le système de santé du pays". Plusieurs centaines de personnes ont répondu notamment à l’appel du collectif Extinction Rébellion 974 ce samedi matin au marché forain de Saint-Pierre.



La suppression des lits d’hôpitaux, "et ce gouvernement qui continue d'en supprimer depuis le début de la crise covid", éclaire sur la gestion de la crise souligne Extinction Rébellion 974.



"Les mesures prises par le préfet montrent une chose, le seul droit qui reste accordé à la population est d'aller travailler pour continuer à alimenter la machine économique, tout le reste restant superflu. Comment peut on continuer à accepter cette situation ? Comment peut on accepter indéfiniment qu'une classe politique détruise notre système de santé et nous impose dans le même temps des restrictions de liberté impensables".



Le QG des Zazalés s'est également joint au mouvement. Partis du marché forain, les manifestants ont défilé également dans les rues de la ville de Saint-Pierre en scandant "liberté".



A 12H, des barrages filtrant ont été érigés notamment au niveau du rond-point Mc Do et la quatre voies. La circulation est fortement perturbée dans la ville de Saint-Pierre.







