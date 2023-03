A la Une . Saint-Pierre : Les manifestants devant la mairie

En plus d’un barrage filtrant mis en place à hauteur du rond-point de Mcdo, une partie des manifestants a mené une opération escargot dans la ville de Saint-Pierre pour se faire entendre. Par PB - Publié le Jeudi 23 Mars 2023 à 08:33

La circulation, déjà ralentie, risque d’être de plus en plus compliquée à Saint-Pierre. Certains manifestants du Sud se sont donné rendez-vous rond-point Les Casernes, point de départ d’une opération escargot. Le convoi s'est dirigé vers le rond-point mcdo, où un barrage filtrant est en place, en passant par le Boulevard Bank. Ils ont ensuite pris la direction du front mer pour rejoindre la mairie où des prises de parole ont eu lieu.



Les manifestants devraient par la suite retrouver le rond-point du Mc Do qui devrait être occupé jusqu'à la fin de la journée.