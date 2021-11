Saint-Pierre : Les Volontaires Jeunes Cadets du SMA ont commémoré l’armistice de 1918

Les Volontaires Jeunes Cadets du Service militaire adapté ont commémoré l’armistice de 1918 à Saint-Pierre.



Cette activité avait pour objectif de les sensibiliser au devoir de mémoire et de développer leur esprit de citoyenneté. Vêtus de leurs uniformes symbolisant leur appartenance à la grande famille du Service militaire adapté, les jeunes Cadets arboraient fièrement un Bleuet de France en hommage à ceux qui sont morts pour la France.



Avant de prendre part à cet évènement empreint de solennité, les élèves ont consacré une après-midi à la préparation de la cérémonie au RSMA-R comprenant un cours sur la grande Guerre et sur le sens de la commémoration du 11 Novembre, de l’ordre serré et une répétition de l’Hymne national.



Pour le cadet Luncida, élève de première STMG au lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre" c’est un immense honneur de participer à cette cérémonie aux côtés des militaires et non plus comme spectatrice".



Depuis la rentrée 2021, un nouveau dispositif a vu le jour : les Volontaires Jeunes Cadets du SMA. Cette initiative est née de la collaboration avec l’Académie de La Réunion. L’objectif de ce projet est d’offrir à des mineurs volontaires en situation de décrochage scolaire de plus de 16 ans un autre cadre afin de leur ouvrir des voies professionnelles et de les encourager à poursuivre des études. Le nouvel environnement mis en place par le RSMA-R doit permettre aux jeunes de développer leur savoir-être, de découvrir différents métiers et formations mais aussi de développer l’esprit de Défense. Une trentaine de lycéens Saint-Pierrois et Tamponnais participe à ce nouveau dispositif sous forme de journées d’immersion.